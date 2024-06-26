У військовій частині на Тернопільщині зберігаються мощі Юрія Переможця: їх привезли з Ватикану. ФОТО

25 червня, наступного по Зелених святах дня в житті однієї з військових частин, що на теренах Чортківщини, сталася духовна й водночас історична подія.

Відтепер у новозбудованій капличці на її території зберігатимуться мощі святого Юрія Переможця (Перемогоносця), привезені з Папської столиці – Ватикану. До слова, святиня носить ім`я цього святого. Про це пише видання Чортків.City.

Свідками цього стали духовенство греко-католицької та православної Церков, депутати обласної ради від Чортківщини, керівництво району та міста, а також військовослужбовці ЗСУ.

Перед особовим складом військового підрозділу було зачитано Єпископську Грамоту з Апостольської столиці – вічного міста Рима:

«Для новозбудованого храму святого Юрія Перемогоносця на території військової частини в місті Чорткові Бучацької єпархії УГКЦ передаємо мощі з кістки святого Юрія Переможця на постійне перебування і для привселюдного вшанування та отримання обильних ласк Божих і потрібних земних благодатей за його заступництво…».





Преосвященні владики кир Іриней Білик та Димитрій Григорак, відслуживши молебень і уділивши архієрейське благословення, привітали військовиків з цією величною духовною подією, побажавши, щоб мікроскопічна частинка святого Юрія Переможця, яка відтепер буде завжди з ними, стала для них надійним захистом і єднала з небесною силою.

Командир військової частини висловив вдячність церковнослужителям за неоціненний дар, а також висловив надію, що Юрій Переможець пришвидшить нашу перемогу над ворогом, додасть військовим більше впевненості в собі й оберігатиме їх на службі українському народові.

Опісля кожен з присутніх мав можливість підійти й прихилитися до мощей святого Юрія.

Автор: Любомир Габруський