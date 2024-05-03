На полі бою загинув один із засновників відомої волонтерської організації “Схід і Захід разом”

Сумна і скорботна звістка надійшла на Тернопільщину у передвеликодні дні…

На полі бою загинув великий патріот України, один із засновників ГО “Схід та Захід Єдині”, волонтер та мужній воїн Едуард Хатмуллін, 1970 року народження.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

Едуард Хатмуллін народився у Константинівці Донецької області. З 2014 року став одним із засновників волонтерської організації “Схід і Захід разом”. З початку повномаштабного вторгнення його родина переїхала жити в Шумськ. Щодня вони активно допомагають волонтерам. Адже тут, на Шумщині, знайшли багато вірних друзів, стали близькими з друзями Едуарда.

У 2022 році Едуард взяв у руки зброю і разом з побратимами захищав рідну землю від ненависного ворога, мріяв звільнити рідну землю та відбудувати рідні міста. Та не судилось… Загинув мужній Герой 30 квітня 2024 року в жорстоких боях з ворогом.

“Вічна пам’ять та слава Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Воїна. За волею рідних, чин поховання відбудеться в м. Шумськ”, – повідомив голова громади.