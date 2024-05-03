Роботу ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської обласної лікарні в особі Сергія Гаріяна відзначили грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

Про це повідомили на сторінці лікувального закладу.

Грамоту ВРУ за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток і культурно-освітній розвиток держави, значні досягнення в професійній діяльності, активну громадську та волонтерську діяльність, сумлінну працю і високий професіоналізм Сергію Васильовичу вручив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Робота, яку виконує команда Сергія Гаріяна, як завідувача ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні, з початку російського вторгнення ще у 2014 році, заслуговує на високу оцінку, повагу і захват. Бо вони вкладають надзвичайно багато зусиль, енергії та праці у допомогу нашим воїнам”, – зазначають в обласній лікарні.

Медики ортопедо-травматологічного відділення мають високу кваліфікацію і великий досвід у роботі із бойовими пораненнями, яких зазнають наші військові. Пов’язані ці поранення з травмуючим чинником максимальної енергії – вибухом або кулею. Такі травми призводять до масивної деструкції кістки і м’яких тканин, загрожують втратою кінцівок і вираженим порушенням їх функції. У відділенні виконують хірургічні операції, спрямовані на порятунок кінцівок – реконструктивні втручання при масивних післятравматичних дефектах кісток – дистракційний остеогенез, техніка індукованих мембран із використанням висоякісних імплантів для остеосинтезу від провідних світових брендів та новітніх штучних кістково-пластичних матеріалів, зокрема, біоактивного скла. Враховуючи високу частоту поширення дефектів м’яких тканин також проводять реконструктивні пластичні операції в різних локалізаціях. Це дозволяє зберегти пацієнтам їхні тяжко травмовані кінцівки та повернути до звичного ритму життя.

За період АТО/ООС, війни в Україні Сергій Гаріян разом з командою прооперували 10 тисяч військових.