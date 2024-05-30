Син відомого телеведучого Ігоря Пелиха служить на фронті. За захист України він отримав відзнаку від міністра оборони.

22-річний Іван Пелих захищає Україну в Сумській області. Він доєднався до лав Збройних Сил ще на початку повномасштабного вторгнення, повідомляє 24-й канал.

В інстаграм-сторіз Іван Пелих похвалився нагородою, яку отримав за свої подвиги у війську. Це відзнака міністра оборони України Рустема Умєрова. Міністр підписав наказ 24 квітня, судячи з документа.

“Це все звісно гуд, але можна краще нагородний глок, будь ласка“, – з гумором прокоментував нагороду Іван Пелих.

Нагадаємо, Іван Пелих – старший син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП у травні 2008 року. Хлопець захоплювався кінематографом та навчався на режисера в університеті мистецтв імені Карпенка-Карого. Але став воїном ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення.

Іван Пелих спершу перебував у теробороні Києва. Згодом він був на напружених та критичних ділянках лінії фронту. Зокрема, брав участь у боях в Лисичанську та на Бахмутському напрямку.

У своїх соцмережах Іван часто показує і свої проєкти як оператора, і кадри з війни. Боєць розповідав, що у війні немає нічого романтичного, як часом здається з постів у соцмережах. Він підкреслив, що звільнення кожного клаптика української землі дається великою ціною.