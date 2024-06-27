Під час сесії Тернопільської облради дружині полеглого воїна Любомира Крупи передали нагороду.

Це Почесна відзнака голови Тернопільської обласної ради і Нагрудний знак за особливий внесок у розвиток Тернопільської області та України, передає Суспільне.

“Любомир Крупа служив у 105 бригаді і йому привезли нагороду від обласної ради, яку хотіли вручити у присутності військовослужбовців. Любомир тоді відмовився, сказавши, що йому буде незручно те, що до нього привертають таку увагу. Він так відповів, тому що завжди був скромним. Сказав: “вручіть мені цю нагороду по закінченню війни”. І ми привезли її назад. Рік тривали процедури і вже є офіційні дані про його загибель. Тому цю нагороду — Почесну відзнаку голови Тернопільської обласної ради, Нагрудний знак за особливий внесок у розвиток Тернопільської області та України, вручити його дружині Ірині Крупі”, — сказав перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук.

Також на початку сесії хвилиною мовчання вшанували Любомира Крупу та всіх воїнів, які полягли у російсько-українській війні.

Нагадаємо, Любомир Крупа був депутатом Тернопільської облради. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він добровільно вступив до 105-ї бригади тероборони.

Любомир Крупа загинув 23 березня 2023 року на Харківщині. Майже рік вважався зниклим безвісти. 6 березня 2024 року Тернопільський міськрайонний суд визнав його загиблим.