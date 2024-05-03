Є ймовірність того, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Про це заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у четвер, 2 травня, сказав у інтерв’ю The Economist.

За його словами, Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

Скібіцький повідомив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також “генерує дивізію резервів” (тобто від 15 000 до 20 000 осіб) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних військ.

У той же час, він підкреслив, що цього недостатньо аби захопити великі міста.

“Швидка операція для входу та виходу – можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми – це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо”, – сказав він.

Джерело: Українські новини