Від важких поранень помер доброволець Володимир Солтан: його син також захищає Україну

Відтепер нашу Україну з небес оберігає ще один Воїн Світла.

Сумна звістка надійшла у Нагірянську громаду Чортківського району. Не витримав важких поранень, отриманих бою, і помер у лікувальному закладі Володимир Солтан, житель села Мухавка. Йому було 54 роки.

Коли почалася війна, він не міг стояти осторонь і спокійно спостерігати, як ворог нищить рідну землю. Тому з перших днів пішов захищати волю та незалежність України.

У вічній скорботі залишилася дружина разом з двома синами, один з яких теж воює проти російських загарбників.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Ціна свободи надвисока. Тому ми понад усе маємо зберегти памʼять про відважного Воїна.

Легкого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!”, – ідеться у повідомленні районної адміністрації.