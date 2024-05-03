У Тернополі чоловік забив до смерті знайомого і пішов з його жінкою

Розпивання спиртних напоїв, суперечка та бійка стали причиною смерті 42-річного жителя Тернополя.

“На підлозі в кімнаті лежить мій знайомий та не подає ознак життя”, – повідомлення такого змісту 1 травня надійшло на спецлінію “102” від жительки Тернополя. На місце події виїжджали працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Проте медики констатували лише смерть потерпілого.

Заявниця повідомила, що загиблий – це її співмешканець, який мав проблеми зі здоров’ям. Бездиханне тіло чоловіка оглянув експерт і виявив на обличчі садна, які при першочерговому обстеженні не вказували на насильницьку смерть.

І лише після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що чоловік помер в результаті численних травм голови, які при поверхневому огляді помітити було складно.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що ще 30 квітня у квартирі, де мешкав загиблий із жінкою, до них в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої й у ході застілля між чоловіками виник конфлікт. Гість кілька разів вдарив господаря квартири по голові, а після цього він разом з подругою потерпілого залишили квартиру.

Наступного дня жінка повернулася додому і виявила на підлозі свого співмешканця.

Працівники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Це – 36-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Процесуальне керівництво здійснюватиме Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони у Західному регіоні. Правова оцінка діям співмешканки буде надана в ході слідства.