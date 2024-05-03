Підприємець поцупив гроші, за які мали придбати генератор для лікарні

Підприємця підозрюють у тому, що він заволодів коштами на купівлю генератора для медичного закладу райцентру.

За процесуального керівництва Бучацької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому підприємцю у заволодінні бюджетними коштами, а також у підробленні офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у грудні 2022 року підприємець, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю дизельного генератора в сумі 131 тис грн та вніс завідомо неправдиві відомості в акт приймання виконаних робіт.

Також, вже повідомлено про підозру посадовцю, що здійснював технічний нагляд на об’єкті та неналежно виконував свої службові обов’язки (ч. 1 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.