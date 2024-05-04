Тернопільські вогнеборці ліквідували пожежу на балконі багатоповерхівки.

3-го травня о 15:22 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на балконі однієї з квартир на 2-му поверсі багатоквартирного житлового будинку на вул. Симоненка.

Рятувальники, що оперативно прибули до місця надзвичайної події, вже о 15:35 ліквідували осередок горіння. Вони зупинили поширення полум’я, не давши йому перерости в масштабну пожежу.

Потерпілих внаслідок пожежі не виявлено. Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.