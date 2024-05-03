Ще одна сумна новина напередодні Великодня.

У той час, коли українці готуються до світлого Воскресіння Христового, Товстенська громада у скорботі. За волю і незалежність нашої держави, за право жити на рідній, Богом даній, землі загинув Володимир Попіль, житель села Ворвулинці.

Про це повідомляє Чортківська районна державна адміністрація.

“Ще зовсім недавно Герой зустрів свою 38-му весну. Попереду було ціле життя – довге, щасливе і мирне. На жаль, клятий ворог перекреслив всі плани.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна і світла памʼять Герою України!”, – ідеться у зверненні РДА.