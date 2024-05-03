На Тернопільщині до 10 років ув’язнення засуджено батька, який зґвалтував неповнолітню дочку.

За публічного обвинувачення групою прокурорів однієї з окружних й Тернопільської обласної прокуратур суд визнав мешканця Тернопільщини винним у зґвалтуванні неповнолітньої дочки (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що у липні минулого року, нетверезий чоловік, перебуваючи вдома, використовуючи свою перевагу у фізичній силі, зґвалтував свою неповнолітню дочку. Наступного дня дівчинка поскаржилась на дії батька старшій сестрі, яка звернулась із заявою про злочин до правоохоронців. Чоловіка затримали й узяли під варту, де він перебуватиме до вступу вироку суду в законну силу.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.