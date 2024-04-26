Місцевий житель віддав шахраям усі свої заощадження за покупку вигаданої автівки. А коли зрозумів, що потрапив у пастку аферистів, то його син прийшов із заявою до Тернопільського районного управління поліції.

Хлопець розповів, що тато знайшов оголошення, у якому невідомий обіцяв пригнати з-за кордону хороше авто. Спілкуючись із потерпілим, продавець переконав його в тому, що не аферист. У підтвердження скинув копію паспорта, яка, як з’ясувалося згодом, належала сторонній особі.

Чоловік повірив співрозмовнику, домовився про покупку й перекинув йому кількома транзакціями гроші. Чекаючи на свій автомобіль, він вирішив ще раз зателефонувати до невідомого, щоб уточнити умови транспортування. Але на дзвінки ніхто не відповідав, а профіль афериста вже був неактивний. Ошуканий чоловік зрозумів, що віддав за нереальний товар 207 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають громадян бути уважними та обачними! Шахраї зазвичай розміщують оголошення про продаж найбільш популярних товарів за дешевою ціною. Оплачуйте кошти лише після того, як отримали товар.