На Тернопільщині співробітники ДСНС врятували жінку, що впала у колодязь.

Сьогодні близько 8-ї ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилась у Колиндянській громаді Чортківського району. На території одного з домогосподарств у селі Товстеньке в колодязь впала 75-річна місцева мешканка.

Життю жінки загрожувала небезпека, тож, не гаючи ні хвилини, до місця події вирушили надзвичайники. За допомогою спеціального рятувального обладнання вони витягли знесилену потерпілу з 12-метрової глибини та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Для проведення рятувальних робіт залучались 5 рятувальників та 2 одиниці техніки.