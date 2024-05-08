На Тернопільщині завершився Всесвітній тиждень імунізації. Загалом за цей період вакцинували близько 3000 осіб, з них 1400 – дорослі, 1600 – діти.

Про це повідомила на брифінгу головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Імунізацію проводили від таких небезпечних інфекцій, як поліомієліт, кір, паротит, краснуха, гепатит B, дифтерія та правець, коронавірусна інфекція, кашлюк, туберкульоз та гемофільна інфекція.

“Вакцинація проводилась як у вакцинальних автобусах, так і в закладах охорони здоров’я. Заходи з імунізації проводили для профілактики небезпечних інфекцій, аби попередити спалахи захворюваності. Попередження хвороби – це найкращий варіант, щоб не допустити небезпечних для здоров’я і життя наслідків. Дякуємо нашим лікарям, які брали участь у кампанії з імунізації, а також усім, хто подбав про своє здоров’я і прийшов вакцинуватися”, – зазначила Оксана Чайчук.

Додамо, під час проведення кампанії з імунізації було організовано виїзди вакцинальних автобусів з мобільними бригадами до 14 територіальних громад області, у яких щепили близько 1000 осіб.