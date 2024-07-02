Трагічний випадок трапився в одному із сіл, що на Гусятинщині.

Як пише видання “Тернополяни“, 14-річний хлопчик скупався у річці Гнила, яка є притокою Збруча. За кілька годин підлітку стало погано – піднялася температура, стало важко дихати, все тіло боліло та викручувало м’язи. Після лікування у місцевому медичному закладі дитину доправили в обласну дитячу лікарню. Втім, за кілька днів хлопчик помер у реанімації.

За попередньою інформацією, під час купання хлопець заразився лептоспірозом. Відомо, що у нього були відкриті рани на ногах, через які, імовірно, в організм потрапила інфекція.

У Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб підтвердили даний випадок, відзначивши, що тест на лептоспіроз та на ковід у дитини були негативними.

“Так, ми знаємо про цей випадок, ми досліджували аналізи, тест на лептоспіроз був негативний, так само, як і на ковід, але на лептоспіроз береться ще один аналіз через два тижні, оскільки дитина померла, то, відповідно, його уже не робили”, – відзначила “Тернополянам” Оксана Чайчук, керівник центру контролю.

За версією медиків, дитина могла захворіти на хантавірусний легеневий синдром (природно-осередкове зоонозне вірусне захворювання, клінічний перебіг якого характеризується гарячкою, двосторонньою інтерстиціальною пневмонією, гострою дихальною недостатністю, респіраторним дистрес-синдромом, гострою серцевою недостатністю та розладами травного тракту), який також передається через щурів та мишей.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб відзначили, що не можуть підтвердити чи спростувати дану інформацію, адже тест на дане захворювання не проводився.

“Будь-кому – дітям чи дорослим, не потрібно купатися у відкритих водоймах, якщо на тілі є будь-які рани, не варто ковтати воду та пірнати. При перших ознаках хвороби – озноб, підвищення температури, задишка, ломота у тілі – варто негайно звернутися до медиків”, – зауважила Оксана Чайчук.

За непідтвердженою інформацією, у тому ж селі раніше померла ще одна людина, яка за кілька днів до того скупалася в цій же річці. Симптоми у цієї особи були такими ж, як у померлого підлітка. Проте за медичною допомогою ця людина не зверталася.

Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів. Захворіти на лептоспіроз можна під час купання у заражених водоймах, при контакті із інфікованими тваринами. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).