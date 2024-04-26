На Тернопільщині триває вакцинальна кампанія в рамках Всесвітнього тижня імунізації-2024. Громадами краю курсує імунізаційний автобус, у якому жителі краю щеплюються від дифтерії, правця, коронавірусної інфекції, інших інфекційних хвороб.

Протягом двох днів вакцинальний автобус побував у шести громадах краю: Лановецькій, Гусятинській, Чортківській, Шумській, Тернопільській та Великоберезовицькій. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, там було провакциновано близько 500 осіб. Серед найбільш затребуваних вакцин – проти правця та дифтерії.

«Наразі в області є безкоштовні вакцини для дітей та дорослих від туберкульозу, поліомієліту, вірусного гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюка, коронавірусної інфекції. Також є рекомендовані платні щеплення проти пневмонії, ротавірусної та менінгококової інфекцій, грипу тощо».

Додамо, імунізаційний автобус також працював на Театральному майдані Тернополя. Тут за день щепили понад 50 людей. Загалом таку вакцинальну кампанію проводять, щоб попередити спалахи.