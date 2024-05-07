На Тернопільщину прийшло похолодання. За прогнозами синоптиків,

Протягом тижня зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників. Місцями вночі можливі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями у краї буде хмарно з проясненнями, переважно обійдеться без істотних опадів, вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 2 – 7° тепла, вдень 13 – 18° тепла; по м. Тернополю вночі 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17° тепла.

«Найближчої ночі заморозки ймовірні на заході України. У ніч на 9-те травня та в ніч на 10-те травня заморозки поширяться на більшу частину території України. Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода. Свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15 +20 градусів, 12-го травня переважно без опадів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи наголошують: в лісах та інших природних об’єктах області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності джерел займання.