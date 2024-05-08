На Тернопільщині провели в останню дорогу захисника і волонтера Едуарда Хатмулліна.

Він був родом з міста Костянтинівка на Донеччині, займався волонтерством з 2014 року. У 2022 році сім’я чоловіка переїхала до Шумська. Едуард став на захист України в лавах спеціального добровольчого підрозділу “Санта”. Восени 2023 року перевівся до Збройних сил України. Загинув воїн 3 травня 2024 року, витягуючи тіла загиблих побратимів з поля бою. Про це Суспільному повідомив командир підрозділу “Санта” Володимир Регеша.

Сьогодні вранці, 7 травня, кортеж із тілом загиблого українського військового, волонтера Едуарда Хатмулліна зустріли у Тернополі. Колона дорогою до Шумська зупинилася у Вишнівці. Жителі селища вийшли попрощатися з бійцем.

Багато з людей, які вийшли зустріти тіло військового, знали Едуарда особисто, розповідає отець Святослав Швець. Священник каже, загиблий був відомий своєю волонтерською діяльністю. Едуард — співзасновник волонтерського об’єднання “Схід та Захід Єдині”.

“Коли він приїжджав до нас в гості, ми тут робили благодійні ярмарки, благодійні концерти. Для того, щоб зібрати воїнам допомогу. І нам це вдавалося. Тому люди вийшли сьогодні його провести в цю останню дорогу, знаючи його як щирого українця”, — розповів священник.

У Шумській громаді тіло військового місцеві жителі зустрічали на колінах.

На площі Героїв Майдану у Шумську відбулося прощання з бійцем. Священники разом з усіма присутніми помолилися за душу воїна.

“Сьогодні не лише одного з найкращих своїх синів втратила Донецька земля, земля українського козацтва. Але і його тлінні останки прийняла Шумська земля. І справді, Схід і Захід сьогодні разом у тому горі”, — сказав священник Михайло Найко.

“Здавалося б, вже і серце скам’яніло за ці роки, і нерви вже мали би бути залізними. Але не в цьому випадку. Знаєте, коли говорять: “Ідуть найкращі”, нас це іноді ображає. Але сьогодні саме той випадок. Сьогодні саме той випадок, коли від нас пішов найкращий”, — розповів командир підрозділу “Санта” Володимир Регеша.

“Шумщина завжди зустрічала з великою повагою і честю воїна Едуарда. Багато друзів з Шумщини, велика співпраця. І сьогодні земля наша з великою честю зустрічає тіло Едуарда”, — сказав голова громади Вадим Боярський.

Після прощання на центральній площі Шумська, тіло Едуарда Хатмулліна несли вулицями міста до Спасо-Преображенської церкви. Люди зустрічали процесію навколішки.

Попрощатися із загиблим приїхав з Краматорська його зять Станіслав Ольховський. Чоловік розповідає, Едуард займався волонтерством з 2014 року в рідному місті Костянтинівка на Донеччині. У 2022 році його сім’я переїхала до Шумська, а сам Едуард вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. Станіслав розповідає, загиблий дуже любив внука Макара.

“Коли ми приїжджали до нього у Костянтинівку, де він мешкав, в нього був там диван. Я, пам’ятаю, заходжу, кажу: “А де Макар мій?” Він каже: “Я йому отам окопчик зробив, він в окопчику ховається”.

Станіслав каже, востаннє розмовляв з Едуардом за кілька тижнів до його загибелі.

“Я знав, що у нього проблеми зі здоров’ям. Я його дуже просив повернутися, якщо чесно. Він уже не міг фізично. Але він завжди казав: “Хто, як не я?”.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Едуард Хатмуллін вступив до лав спеціального добровольчого підрозділу “Санта”. Про це повідомив його командир Володимир Регеша.

“Це був перший день “повномасштабки”. Він зателефонував мені і сказав “Братику, я до тебе”. Я спочатку казав: “Та ні, ти продовжуй робити те, що ти робиш”. А він: “Ні, все, я ухвалив рішення”.

Володимир розповідає, в складі його підрозділу Едуард брав участь в боях за селище Піски. Восени 2023 року він вирішив перевестися до лав Збройних сил України. Чоловік загинув на Куп’янському напрямку.

“Він із ще трьома своїми побратимами за два дні вже мали виходити взагалі. Їх мали міняти на цьому напрямку. І він пішов діставати двох своїх “двосотих”, які там пролежали уже півтора місяці. Вони спакували вже в мішки два тіла. І почався мінометний обстріл. У нього влучив осколок. І він загинув”.

Похоронили військового на місцевому кладовищі. Матері Едуарда Хатмулліна вручили державний прапор і грамоту пошани та скорботи.

Нагадаємо, учора, 6 травня, із бійцем попрощалися в Києві на майдані Незалежності.

Народився Едуард Хатмуллін у Константинівці Донецької області 1970 року. З 2014 року став одним із засновників волонтерської організації, раніше неодноразово бував на Шумщині. У загиблого захисника залишився 16-річний син, дружина, сестра та мама.