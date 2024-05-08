Нова зірка з’явиться на алеї у Тернополі: кому її присвятять

До Дня міста тернопільська “Алея зірок”, що на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, традиційно поповниться новим пам’ятним знаком.

Цього року на однойменній алеї з’явиться бронзова зірка “Родинам Героїв”. Виготовлять зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка.

Офіційне відкриття зірки відбудеться 15 серпня під час відзначення Дня міста.

Нагадаємо, “Алею зірок” у Тернополі відкрили ще 28 серпня 2011 року, де щороку з’являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади. Наразі на Алеї встановлені вже 37 зірок.