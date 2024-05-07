Чоловіка, котрий розпивав алкоголь на зупинці, можуть посадити на сім років

На Тернопільщині дільничний інспектор поліції виявив у чоловіка понад 50 набоїв до вогнепальної зброї.

Порушник розпив спиртні напої у громадському місці, чим привернув увагу правоохоронця. Тепер окрім адміністративної відповідальності на чоловіка може очікувати ще й кримінальна.

Дільничний офіцер Збаража, під час відпрацювання ввіреної йому території, побачив на зупинці громадського транспорту чоловіка, який вживав алкоголь. Відтак поліцейський склав на порушника адміністративний протокол за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).

Під час розмови з правоохоронцем чоловік помітно нервував та поводився підозріло, тож дільничний провів поверхневу перевірку його особистих речей. У рюкзаку жителя Байковецької громади поліцейський виявив 53 набої до вогнепальної зброї. Чоловік пояснив дільничному, що знайшов патрони й вирішив залишити їх собі.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які направила на відповідну експертизу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.