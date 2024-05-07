Наукові дослідження та медична практика доводять, що безліч захворювань та проблем опорно-рухового апарату починаються з ніг. Більше того, неякісне або неправильно підібране взуття може завдати серйозної шкоди здоров’ю людини. Зменшити навантаження на ноги та забезпечити профілактику захворювань можуть індивідуальні устілки. Такі вироби створені з урахуванням анатомічних особливостей конкретного користувача, що дозволяє усунути біль, дискомфорт у нижніх кінцівках та забезпечити ефективне лікування патологій.

Коли потрібні індивідуальні ортопедичні устілки

На ринку представлений великий вибір готових ортопедичних устілок, які вважаються універсальними та створені за стандартним шаблоном. Важливо розуміти, що такі вироби не мають терапевтичної дії та не можуть надати реальну допомогу конкретній людині. Через це потрібно замовляти індивідуальні устілки, які прописує лікар на основі проведеної діагностики. Більше того, сам процес виготовлення здійснюється відповідно до прописаного рецепту. Найчастіше ортопедичні вироби показані в таких випадках:

Болі в голові, шиї, спині або кісточках через структурне зміщення. Діагностований підошовний фасціїт. У таких ситуаціях устілка рівномірно розподілить навантаження, тим самим забезпечивши комфортне відновлення. Біль у суглобі або виражений бурсит великого пальця. Надмірна пронація або супінація – це ще одна нагода замовити індивідуальні устілки. Швидка стомлюваність та біль у ногах, включаючи симптоми при діабеті. За наявності надмірної ваги вкладки розподілять навантаження на кісточки та коліна, тим самим мінімізує травматизм. Допоможе при вирівнюванні викривленого пальця. Показані спортсменам, заняття яких передбачають серйозні навантаження на ноги. Вкладиші полегшують життя людей, які велику частину дня проводять стоячи чи рухаючись.

У будь-якій ситуації перед виготовленням самої устілки проводиться дослідження ступні та загальна діагностика, яка дозволяє прописати рекомендації з виготовлення та терапії.

Особливості індивідуальних устілок

На відміну від безрецептурних вкладишів, що йдуть разом із взуттям, індивідуальні ортопедичні вироби здатні збалансувати та стабілізувати кістково-м’язову систему. При цьому вони забезпечують підтримку всіх елементів стопи, що забезпечує рівномірний розподіл навантажень та корекцію наявних деформацій.

Важливо відзначити, що такі вироби часто призначаються пацієнтам, які мають проблеми зі спиною, оскільки устілки знімають тиск і покращують амортизацію природних вигинів хребта. Паралельно з цим забирається біль у попереку, стегнах та колінах. Більше того, дослідження проведені в 2015 році вченими з Бернського університету довели, що такі вироби можуть змінювати сам спосіб ходьби.

Користь використання індивідуальних устілок

Вкладиші, призначені для конкретної особи, надають ряд очевидних переваг, серед яких слід відзначити наступні:

професійне коригування походів або нездорової ходьби;

усунення дефектів самої стопи пацієнта;

зниження больових відчуттів та дискомфорту;

правильна підтримка та постановка кінцівки;

зменшення втоми стопи, поглинання ударів та мінімізація травм;

надають допомогу у позиціонуванні положення ніг;

нормалізація загальної механіки нижньої кінцівки;

профілактика деформації стопи та розвитку тяжких патологій;

лікування широкого спектра захворювань опорно-рухового апарату.

Всі ці переваги та зумовили високу популярність ортопедичних устілок індивідуального виготовлення в сучасній медицині. Щоб отримати максимальний терапевтичний ефект, потрібна попередня консультація ортопеда.