Як у фільмі жахів: стан одного з укриттів у Тернополі шокує. ФОТО

Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до балансоутримувача укриття захисної споруди.

Прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність керівництва організації та зобов’язати привести споруду цивільного захисту у Тернополі у стан готовності.

Прокурори з’ясували, що у воєнний час укриття, що перебуває на балансі одного із товариств, перебуває у незадовільному санітарному стані та не готове до повноцінного використання як споруди цивільного захисту. Не зважаючи на вимоги уповноважених працівників ДСНС, порушення не усунуті й захисна споруда не може повноцінно виконувати свої функції. Відтак прокуратура подала позов.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.