За організацію незаконного переправлення ухилянта через кордон судитимуть двох осіб, котрі отримали 9000 доларів США.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителів Тернополя та Львівщини, обвинувачених в отриманні 9000 доларів США за організацію та сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачені отримали вищевказану суму від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість переправлення останнього через державний кордон України.

Обвинувачені пообіцяли ухилянту, що його зустрінуть в Закарпатті й автомобілем перевезуть майже до самого кордону з Румунією, після чого йому потрібно буде вийти з автомобіля та по команді «швидко перебігти кордон».

Правоохоронці задокументували одержання ними грошей від військовозобов’язаного у м. Тернополі.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.