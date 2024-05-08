І знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Тернопільщини. На фронті загинув військовий зі Зборівської громади, старший сержант Андрій Мирославович Логовський. Мужній воїн проживав у селі Славна.

Андрій став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, ще 14 березня 2022 року. Залишаючись вірним військовій присязі, загинув 5 травня 2024 року біля населеного пункту Новопокровське Донецької області. Воїну було лише 29 років.

“У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України.

Слава Герою України!

Світла та вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні голови Зборівської громади Руслана Максиміва.