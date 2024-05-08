Ворог знову атакував об’єкти енергетики: є влучання в сусідніх з Тернопільщиною областях

Сьогодні вночі російські війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях України з метою порушити постачання та виробництво електроенергії в країні.

Армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

За його даними, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

“Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії – внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, росіяни влучили крилатими ракетами по об’єкту генерації енергії та пошкодили й іншу критичну інфраструктуру. Також окупанти атакували область балістикою.

“Близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає”, – повідомив Козицький.

Очільник ОВА додав, що приліт ворожої ракети також зафіксували у Стрийському районі області. Внаслідок удару там пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Під час повторної повітряної тривоги, яку в області оголосили о 6:25, росіяни вдарили аеробалістичною ракетою “Кинджал”. Цього разу жодна інфраструктура не постраждала.

“Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі”, – підсумував Козицький.