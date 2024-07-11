Нічна атака “Шахедами”: безпілотники збили над сусідніми з Тернопільщиною областями

Уночі на четвер, 11 липня, Росія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе Shahed.

Один з ворожих безпілотників сили ППО збили на Львівщині. Обійшлося без жертв і руйнувань, повідомляє Zaxid.net.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 01:01 до 2:54 11 липня, повітряний простір нашої області перетнув один ворожий безпілотник. Його знищили силами і засобами ППО Повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗСУ. Попередньо, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань», – повідомив вранці голова ЛОВА Максим Козицький.

Ще п’ять дронів Shahed сили ППО ліквідували над Миколаївською, Хмельницькою та Івано-Франківською областями.