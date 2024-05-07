У Тернопільському міськрайонному суді винесли вирок жінці, яка два роки тому автомобілем в’їхала в Катедру.

Про це Суспільному повідомив суддя Тарас Багрій.

Подія сталася 23 квітня 2022 року вночі. Настоятель собору отець Орест Павліський тоді розповів, що водійка вибила ворота 18 століття, переїхала плащаницю та пошкодила ікону.

“Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, Яворську-Скрабут Ірину Михайлівну звільнити від відбування основного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробуванням та встановити їй іспитовий строк три роки”.

За словами судді Тараса Багрія, тернополянка Ірина Яворська-Скрабут після винесеного вироку повинна періодично з’являтись до уповноваженого з органів з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за межі України.

Про такі умови просив прокурор Тернопільської окружної прокуратури Микола Бак.

“На підставі частини першої статті 70 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На підставі статті 75 звільнити від відбування покарання з строком три роки. Стягнути з процесуальних витрат на проведення відповідних експертиз, які проведені в ході досудового розслідування”.

Під час дебатів підсудна Ірина Яворська-Скрабут вибачилася.

“Мені дуже прикро, що так сталось. Я ще раз щиро розкаююсь і прошу пробачення від щирого серця, у всіх містян, всіх, хто знають, що така прикра подія мала місце трапитись. Більше додати нічого”.

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року вночі 35-річна тернополянка в’їхала в Архикатедральний собор у Тернополі. Як повідомляли в поліції, жінка була під дією наркотиків. Настоятель собору отець Орест Павліський тоді розповів, що водійка вибила ворота храму 18 століття, роз’їхала плащаницю та пошкодила ікону. Приблизно два роки тривали суди. Жінка сплатила 17 тисяч гривень штрафу за адмінправопорушення, а 27 квітня Ірині Яворській-Скрабут обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом 60 діб із правом внесення застави. Жінка внесла заставу — 49 тисяч 620 гривень.