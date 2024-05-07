На Тернопільщині патрульні допомогли чоловікові, у якого виникла кровотеча.

Про це розповіли в управлінні патрульної поліції Тернопільщини.

Вчора на дорожній станції патрульної поліції у Зборові до інспекторів під’їхав автомобіль, водійка якого попросила про допомогу. Жінка пояснила, що повертається з лікарні, де декілька днів тому її дідусеві робили операцію, але дорогою додому у нього відкрилася кровотеча.

Патрульні Михайло Райчаковський та Сергій Цимбалюк кинулися надавати домедичну допомогу скривавленому громадянину. Поліцейські зупинили кров та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків.

“Нагадуємо, що в разі потреби ви завжди можете звернутись до поліцейських по допомогу”, – наголошують у патрульній поліції.