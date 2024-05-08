На Тернопільщині близько двохсот людей з інвалідністю шукає роботу. Роботодавці, які їх працевлаштують, отримають компенсації.

Людям з інвалідністю шукають роботу відповідно до їхніх професійних навичок, знань, можливостей та побажань, – розповідає директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. Роботодавці, які працевлаштовують їх, можуть отримати компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць.

“З початку року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались 430 осіб з інвалідністю, серед них 34 учасників бойових дій, 43 ВПО. Роботодавці області пропонують 105 вакансій для осіб з інвалідністю. Найбільше потрібні водії, продавці, підсобні робітники, лікарі, інженери та слюсарі з ремонту рухомого складу. Роботодавці, які працевлаштовують людей з інвалідністю, можуть отримати: компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. 106,5 тис. грн – якщо працевлаштована особа з інвалідністю І групи або 71 тис. грн – для особи з інвалідністю ІІ групи; 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної з/п, за працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного більше 1 місяця; компенсацію за працевлаштування людей з інвалідністю зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Це компенсація мінімальної заробітної плати”, – розповів на брифінгу Микола Городецький.

В обласному центрі зайнятості зазначають: максимальна тривалість компенсації – 6 місяців.