23 квітня тернопільські рятувальники провели пожежно-тактичне навчання з гасіння умовної пожежі у приміщенні будівельного гіпермаркету «АРС-КЕРАМІКА».

Метою таких навчань є відпрацювання взаємодії адміністрації об’єкту з екстреними службами міста під час ліквідації надзвичайної ситуації і рятування людей.

За легендою навчань, пожежа виникла на цокольному поверсі гіпермаркету. По прибуттю до місця виникнення умовної пожежі пожежно-рятувальними підрозділами проведено оперативне розгортання сил та засобів, організовано дії спрямовані на пошук ймовірних постраждалих та ліквідації загоряння. Завдяки злагодженим діям вогнеборців умовну пожежу вдалося швидко локалізувати, ліквідувати та не допустити розповсюдження вогню на велику площу.

До проведення навчань було залучено 8 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу.

Такі тренування дуже важливі, адже допомагають відпрацьовувати стратегію та тактику реагування на надзвичайні події та дозволяють підтримувати сили та засоби Служби порятунку в підвищеній готовності до реагування на випадок надзвичайних ситуацій різного характеру.