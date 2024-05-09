Загинув ще минулого року: сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло Героя

Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого Героя Юрія Мазура, 1972 року народження.

Чоловік був стрільцем-снайпером мотопіхотного взводу. Загинув ще минулого року, 17 грудня, у Донецькій області, відбиваючи ворожий штурм. Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.

“Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконав військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність – назавжди залишиться у наших серцях.

Щирі співчуття рідним і близьким…”, – ідеться у повідомленні РДА.

Героя зустрінуть на рідній землі сьогодні, 9 травня, близько 14.30. Поховають у п’ятницю в у селі Коханівка.

Шана і слава захиснику України!