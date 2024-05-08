Мешканців Тернопільщини закликають економити електроенергію. В області знову вводять графіки обмеження потужності, проте наразі лише для юридичних споживачів.

Про це повідомили у “Тернопільобленерго“.

“Сьогодні енергосистема країни вкотре опинилась у важкому стані. За повідомленням НЕК “Укренерго”, в енергосистемі наявний дефіцит електроенергії, особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Саме тому енергетики просять всіх споживачів зменшити споживання електроенергії, особливо в пікові години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 18:00 до 23:00. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години. Такі прості кроки допоможуть енергосистемі безпечно пройти цей важкий період”, – зазначають в обленерго.

Наразі в області знову ввели графіки обмеження потужності для юридичних споживачів. Вони почали діяти сьогодні, 8 травня, з 18:00 до 23:00. Будуть застосовані п’ять черг.

В обленерго зауважують, що відключення електроенергії для побутових споживачів наразі не передбачається.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 “Шахедів” по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня. Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські “Шахеди” пошкодили обладнання одного з об’єктів “Укренерго” в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

На пошкоджених об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.