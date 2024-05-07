“Це було жахіття, він був весь в крові”: у Тернополі чоловік у військовій формі побив інваліда. ФОТО

В одному із супермаркетів Тернополя чоловік у військовій формі побив місцевого жителя Ореста Паньківа.

За його словами, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Про це Суспільному розповіла лікарка Надія Гриньків. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. У Тернопільському обласному ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.

Тернополянину Оресту Паньківу 42 роки. Чоловік має інвалідність. Він розповідає, увечері 14 квітня прийшов до супермаркету, щоб купити воду.

“Зайшовши в супермаркет, я побачив двох людей у військовій формі, які приставали до якогось похилого віку чоловіка. Я пішов далі і один з тих людей у військовій формі. Завернув до мене. Він вимагав, щоб я показав свої документи. Я попросив, щоб він мені показав свої документи. У відповідь на це він витягнув мобільний телефон і показав з телефону документи. Я прізвища не побачив, побачив якийсь документ з фотографією. Я йому сказав, що це ж не документ. Він почав сильно нервуватися. Чоловік був у трохи нетверезому стані. Я почув це по голосу, як він стояв на ногах. Я від нього відійшов і побачив, що він за мною йде. Десь хвилин через 5, 7 відчув удар ззаду по голові”.

Орест Паньків каже, що зробив фото на яких він після побиття. Його дружина Тетяна розповіла, який вигляд мав чоловік.

“Це було жахіття, він був весь в крові. В крові був одяг, взуття, обличчя, кашкет”.

На місце події Тетяна викликала поліцію та медиків, які доправили чоловіка до лікарні швидкої допомоги. Йому провели обстеження і встановили діагноз.

“У зв’язку з травмами пацієнт був госпіталізований у відділення реанімації, де він знаходився протягом двох діб. Після стабілізації стану 17 квітня пацієнт був переведений в хірургічне відділення. У ході проведених обстежень було встановлено наступний діагноз: закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток носа, перелом нижньої орбіти справа, параорбітальні гематоми, перелом кісток лицевого черепа, медіастинальна емфізема, наявність множинних консолідованих переломів ребер з обох сторін”, — говорить лікуюча лікарка Надія Гриньків.

Тетяна розповідає, що поліція відкрила кримінальне провадження у справі. Минув майже місяць, а про результати розслідування нічого не відомо.

“Ми звернулися додатково в поліцію, бо наразі його ще не допитували по цій справі. І це трохи дивно, що не відомі до кінця особи, які скоїли даний злочин. Було витягнуто відео, на якому є особи, які скоїли це. Маючи на руках витяг досудових розслідувань ми прочитали, що особам, які скоїли даний злочин проти мого чоловіка, інкримінують частину 1 статті 125 — легкі тілесні ушкодження. Це доволі дивна ситуація, бо це були доволі нелегкі тілесні. Тим більше, що чоловік має інвалідність з дитинства. Він епілептик. Я дуже хвилююся, щоб те, що скоїлося, не позначилося надалі на його стані здоров’я”.

Головний консультант приватної компанії, яка займається судмедекспертизою, Олександр Древицький каже, що якщо травмований не погоджується з висновками судмедексперта, він має право домагатися додаткової експертизи.

“Якщо зацікавлену сторону не задовольняють висновки проведеної судом медичної експертизи при встановленні тяжкості тілесних ушкоджень, вона може ініціювати проведення додаткової судово-медичної експертизи. Додаткову судово-медичну експертизу, як правило проводить той самий судово-медичний експерт, що й і первинну судово-медичну експертизу. Якщо ж і результати додаткової судово-медичної експертизи не влаштують зацікавлену сторону, вона ініціює проведення повторної судово-медичної експертизи, яка проводиться вже іншими судово-медичними експертами, як правило в складі комісії. Можливий ще такий варіант, як проведення ще одної повторно судово-медичної експертизи в експертній установі іншого регіону”.

У супермаркеті, де побили чоловіка, спілкуватися з кореспондентами Суспільного на камеру відмовилися. Один з охоронців, який не назвався, розповів, що про побиття нічого не чув. На прохання покликати керівника магазину сказав, що у нього вихідний.

Щоб дізнатися, як просувається розслідування у справі, кореспонденти Суспільного звернулися до поліції. Речник Нацполіції області Сергій Крета телефоном повідомив, що наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи. Щоб не зашкодити слідству, коментар дадуть після їх завершення.

У Тернопільському територіальному центрі комплектування, куди кореспонденти Суспільного також зверталися за коментарем, відповіли, що наразі ситуацію не коментуватимуть.

На сторінці Тернопільського обласного ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.

“До уваги громадськості та представників ЗМІ! Мережею інтернет поширюється інформація, щодо побиття громадянина П. особами, які нібито представилися працівниками ТЦК. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо, що на даний момент проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту. Правоохоронними органами проводиться розслідування даного факту. У свою чергу керівництво Тернопільського ТЦК СП буде сприяти проведенню розслідування та встановленню істини у справі”, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Суспільне