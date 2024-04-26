На засіданні чергової сесії Чортківської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Чорткова» американському політику, демократу, старшому сенатору США від штату Нью-Йорк, лідеру більшості в Сенаті, у якого є чортківське коріння – Чарльзу Еллісу «Чаку» Шумеру.

Цей вчинок – це знак подяки політику за його особисті зусилля у вирішенні американської влади надати чергову важливу допомогу Україні у боротьбі проти нашого одвічного ворога – північно-східного «сусіда», повідомляють у міській раді Чорткова.

Дідусь Чака Шумера – Яків – виходець із Чорткова. Він прожив довгих 93 роки і побачив як його онук став шановною людиною та відомим на весь світ політиком. Це стало можливо завдяки тому, що свого часу Шумер-старший емігрував з України до США. Вся його сім’я, що залишилася на батьківщині, загинула під час Голокосту.

Чак Шумер, приїжджаючи до Києва, розповідав, що нацисти, окупувавши Чортків, прийшли до будинку, в якому жила родина Шумерів, і зажадали, щоб у двір вийшли всі члени великої родини – 35 осіб, від старого 80 років до немовляти кількох місяців від народження. Нацисти вимагали, щоб усі пішли з ними, але прабабуся Чака сказала, що вони не зрушать з місця. Їх усіх розстріляли просто на ганку будинку.

«Ось що буває, коли намагаєшся загравати з диктаторами», – резюмував Шумер.