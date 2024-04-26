Київські митники стали на заваді незаконному пересиланню за кордон уламків геологічних порід зі стародавніми істотами, що мають наукове значення та культурну цінність.

Десять древніх каменів з відбитками істот митники виявили під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень, які прямували з України за кордон. Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя, третя ж посилка прямувала з Києва до Іспанії.

Знахідки Київська митниця скерувала на експертизу до Національний науково-природничий музей НАН України. Як визначили фахівці музею, чотири скам’янілості (наук. – фосилії), що були відправлені до Іспанії – це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів, які мають майже цілі панцирі. Одна з плиток є унікальною, оскільки містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів з кінцівками та зразки їх голів. Дві фосилії, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Цілі зразки зустрічаються не часто і мають унікальне наукове значення. Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона. У посилці ж до США знаходилися ще три фосилії, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих «девонських риб» з невизначеними фрагментами.

Вік всіх палеонтологічних зразків коливається в межах 408-443 млн років. Походженням вони з Поділля, басейну річки Дністер.

Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні скарби вилучено.