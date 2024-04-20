Отримав майже 100 тисяч гривень: на хабарі викрили інспектора Тернопільської митниці

Інспектору відділу митного оформлення митного посту “Тернопіль” Тернопільської митниці повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

При розслідуванні кримінального провадження щодо двох співробітників Тернопільської митниці, які незаконно застосували преференції (нульове розмитнення) при розмитненні оптичних приладів, встановлено, що митники діяли в інтересах одного з товариств, яке неодноразово ввозило товари подібного типу в Україні. Під час слідства виявлено факт отримання одним із митників від цього товариства 98 000 грн неправомірної вигоди за застосування нульового розмитнення.

Нагадаємо, що внаслідок вищезгаданих незаконних дій працівників Тернопільської митниці, яким вже раніше повідомлено про підозри, державі заподіяно збитків на загальну суму майже 2 млн грн у вигляді ненадходження обов’язкових митних платежів.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі ТУ ДБР у місті Львові, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Тернопільській області.