В Україні триває сезон нересту риби. Однак це не надто заважає браконьєрам встановлювати сотні метрів сіток на річках та озерах України. Від таких дій страждає не лише риба, яка зараз нереститься, а й птахи.

Так, під час чергової рейдової перевірки Серетського гідрологічного заказника поблизу села Глядки Тернопільського району знову виявлено браконьєрські сітки. В одній з них заплуталась дика качка, яка не могла самостійно з неї вибратись. Вочевидь їй загрожувала смерть, але завдяки зусиллям інспекторів птаха вдалося врятувати.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.