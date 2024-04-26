Станом на 26 квітня в сервісному центрі МВС вже перереєстрували автомобілів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Жителі Тернопільщини перереєстровують автомобілі через новий закон про мобілізацію. Станом на 26 квітня в Тернопільському регіональному сервісному центрі МВС вже перереєстрували транспорту на 19% більше, ніж за аналогічний минулий рік. Біля приміщення центру МВС утворилися черги.

Ажіотаж в регіональному сервісному центрі МВС утворився через те, що люди хочуть перереєструвати автомобілі, повідомляє «Тернопіль1». Тернополяни розповідають, що роблять це через нещодавно прийнятий закон про мобілізацію. Однією з норм цього документа є положення про конфіскацію в дохід держави на потреби ЗСУ в громадян автомобіля, якщо на людину зареєстровано два і більше транспортні засоби. Переважно перереєстровують автомобілі на чоловіка, чи дружину, або ж на іншого родича в сім’ї.

В Тернопільському регіональному центрі МВС зазначили, що кількість перереєстрацій дійсно збільшилася, є черги, але центральний працює в штатному режимі.

«Якщо порівнювати з 2023 роком, то за три місяці в нас було 11 тис. 600 автомобілів. Станом на зараз є вже понад 16 тис. операцій по перереєстрації транспорту», – розповів головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області Василь Барановський.

Загалом щодня послуги сервісний центр надає приблизно 200 людям. Щоденно працюють 10-12 адміністраторів, які здійснюють реєстрацію, або перереєстрацію транспортних засобів.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради 11 квітня ухвалила законопроект про мобілізацію і проходження військової служби. Президент Володимир Зеленський підписав його 16 квітня. В дію закон вступить 16 травня.

Джерело: ZAXID.NET