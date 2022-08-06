В укриття навчальних закладів Тернопільщини проведуть Інтернет.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Роутери та необхідну техніку для підключення до швидкісного інтернету від телеком-компаній безоплатно отримають українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети.

Представники закладів освіти зможуть подати заявку на Wi-Fi в укриттях через онлайн-форму. Провайдерів і представників соціально відповідальних компаній закликали долучитися до реалізації цієї ініціативи.

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«Укриття в закладах освіти – основна вимога для очного навчання в умовах війни. Щоб знизити рівень стресу під час повітряної тривоги, ми повинні забезпечити належні умови в укриттях. Наявність інтернету є однією з них. Наразі спостерігаємо активну синергію в роботі над підготовкою до навчального року. Вдячний партнерам за ініціативу та підтримку сфери освіти», – зазначив генеральний директор директорату цифрової трансформації МОН Дмитро Завгородній.

Додамо, навчальні заклади на Тернопільщині зможуть працювати в очному режимі лише за умови наявності облаштованих сховищ. Навчальний рік у школах планують розпочати з вересня.

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