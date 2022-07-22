У школах Тернопільщини встановлять тривожні кнопки.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це гарантуватиме безпеку дітей.

За допомогою тривожної кнопки можна буде швидко викликати поліцію охорони. Також у навчальних закладах облаштують камери відеоспостереження.

«Ми робимо це для того, щоб убезпечити наших дітей, і щоб був правопорядок. У школах встановлять камери спостереження, вони будуть у коридорах, а чи будемо їх розміщувати у класах, ще вирішуємо. Ми плануємо поставити відеонагляд у кожній школі. Батьки матимуть можливість, якщо будуть мати доступ, спостерігати за перебуванням дітей у школі. У коридорах і загальних приміщеннях такі камери точно будуть», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, у школах Тернопільщини планують змішану форму навчання. Батьки матимуть право вибору. Наразі комісії перевіряють наявність захисних укриттів у навчальних закладах.