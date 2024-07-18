Більше 300 звернень громадян з приводу порушення їх прав як споживачів надійшло до Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за шість місяців цього року.

В письмовому вигляді надійшло 46 звернень, з урядової “гарячої лінії” отримано 11 скарг та на особистому прийомі отримано 245 усних звернень.

– Спеціалісти Управління розглянули 297 звернень, – повідомили у Держпродспоживслужбі Тернопільської області. – На 48 надали роз’яснення, 249 звернень задоволено, а також повернули кошти споживачам в сумі 110 тисяч гривень. У сфері торгівлі розглянули 176 звернень (59,26%), з них 29 звернень щодо придбання продукції через мережу Інтернет, поза торговельними або офісними приміщеннями, при укладанні договору на відстані. У сфері послуг – 121 звернення (40,74%), з них 38 звернень щодо неналежно наданих послуг житлово-комунальними господарствами, а саме: 6 – щодо надання роз’яснень стосовно нарахувань за опалення місць загального користування (2 письмових та 4 усних); 7 – щодо неналежно наданих послуг з управління багатоквартирним будинком ( 1письмове, 6 усних); 4 – щодо нарахування за розподіл газу (1 письмове, 3 усних); 17 – щодо нарахування за водопостачання по загально будинковому лічильнику (6 – письмових, 11 – усних); 3 – щодо здійснення перерахунку за електропостачання ( 2 письмових, 1 усне). 1 – щодо укладення договору про управління побутовими відходами з виконавцем послуги.

На підставі звернень споживачів, як зазначають у Держпродспоживслужбі Тернопільщини, здійснили чотири позапланові заходи державного контролю у сфері надання житлово-комунальних послуг: 2 – неправомірного нарахування за водопостачання та 2 проведення перерахунку за електропостачання.

Ольга Трач