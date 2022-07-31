У Тернополі, попри відносний спокій порівняно з південними та східними областями, облаштовують додаткові укриття. Наразі у місті є 92 захисні споруди. Також кожна багатоповерхівка має облаштувати у своєму підвалі тимчасове найпростіше сховище.

Деякі будинки зробили це ще взимку, а деякі допрацьовують зараз. Також до 20 серпня мають бути облаштовані усі укриття у загальноосвітніх школах, аби навчальний рік діти змогли розпочати за партами, повідомляє 5 Канал.

На другий день повномасштабного вторгнення, майже під безперервний вий сирен, мешканці ховалися у підвалі однієї з багатоповерхівок, згадує Іван Крикунов. Тоді і зрозуміли, що перебувати там тривалий час неможливо.

“Позносили свої крісла хто мав, хто на чому мав, на чому сидів, на другий день поїхали купили обігрівачі, і поробили тимчасові ліжка. На третій день ми вже зробили утеплення підвалів, поклеїли, поробили м’які лавки, привезли диван, почали запасатись харчами”, – пригадує житель Тернополя Іван Крикунов.

Нині тут облаштували окрему кімнату для дітей та для дорослих. Є запаси їжі, води, засобів гігієни, інструменти, а ще два обігрівачі та м’які меблі. Коли у Тернополі лунає сигнал ракетної небезпеки, у підвал приходить близько семи десятків мешканців. А в одне із укриттів укриття можна заїхати автівкою, адже облаштоване воно у підземному паркінгу. На початку повномасштабної війни під час повітряних тривог сюди ховалися близько сотні автівок, нині значно менше.

“Перший місяць спускалось досить людей, автівками був забитий весь паркінг, зараз інтенсивність дуже мала, хіба є випадки ближніх попадань, тоді люди сходяться”, – зауважив житель Тернополя Ігор Мартинюк.

Одна з тернопільських піцерій розташована у підвальному приміщенні. У лютому заклад призупинив роботу і віддав приміщення для облаштування бомбосховища. Тут є туалет, два виходи, їжа, медикаменти. Цим укриттям користуються не лише мешканці навколишніх будинків, а й перехожі.

“В нас такий принцип, в нас одна людина має на виході стояти, бо всяке може бути, ми чергуємось, один півгодини, потім другий, йдуть люди, то ми їх запрошуємо, спочатку не знали, а тепер обізнані. Таке життя, я все кажу, береженого Бог береже і ми повинні берегтись”, – повідомив житель Тернополя Григорій Бурик.

Всі укриття можна знайти на мапі сховищ в інтернеті. Її постійно оновлюють, вказуючи додаткові місця, де можна сховатися у разі небезпеки.

“Керівники ЖЕКів та голови ОСББ мають завдання розчистити усі підвали, нанести маркування, щоб могли заховатись тут у випадку сигналу “ракетна небезпека”. По кожному будинку, оскільки підвали в більшості випадків закриваються на ключ, визначається відповідальна особа, про яку інформують наше управління надзвичайних ситуацій, щоб у випадку небезпеки, якщо є потреба, зателефонує цій людині, відкриє і дасть можливість укритись”, – підсумував міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нині комунальники активно облаштовують укриття у навчальних закладах міста. Планують усі роботи завершити до 20 серпня, аби навчальний рік діти могли розпочати за партами.

Леся Маньковська, Тернопіль, “5 канал”