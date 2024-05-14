У найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив у коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, атаки військ РФ в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум, міста приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова. Також Буданов вважає, що росіяни на північному сході намагаються посіяти паніку.

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.