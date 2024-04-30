Ходити без болю і носити взуття, яке подобається. Про це змалку мріяла 16-річна Христина з Тернополя, яка звернулася в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові. Про те, що тут зможуть допомогти вирішити її проблеми, тернополянка дізналася із соцмереж.

У дівчини – вроджена полідактилія. У дитинстві Христина уже перенесла хірургічне втручання, під час якого їй видалили зайвий палець на нозі. Проте виникли ускладнення: мізинець неправильно ріс, викривився, заважав при ходьбі. Через біль та дискомфорт при ходьбі дівчинка остаточно наважилась на повторну операцію.

“Мені важко було підібрати взуття. Зручно було ходити лише босоніж, у будь-якому взутті я відчувала біль та шалений дискомфорт. Я бачила повідомлення про лікування таких проблем у вашій лікарні, і дуже радію, що звернулась саме до вас”, – розповіла пацієнтка.

Богдан Романишин, завідувач хірургічним відділенням, зауважив, що проблеми Христини виникли через те, що під час попереднього втручання не вдалось повністю видалити шостий палець.

“Залишилась плеснева кістка додаткового пальця, яка, зростаючи разом з дитиною, деформувала стопу і мізинець. Таку ваду можна виправити лише хірургічно. Наша операція полягала не лише у висіченні залишкової кістки. Ми провели також корегуючу остеотомію – пересікли кістки п’ятого пальця, щоб відновити його правильну анатомію”, – сказав дитячий хірург Центру.

Фахівець додав, що з діагнозом полідактилія у ЗУСДМЦ оперують до пів сотні пацієнтів щорічно. Зазвичай, за допомогою батьки звертаються одразу після народження.

Полідактилія – це вроджений дефект, при якому дитина може мати додаткові пальці на руках або ногах. Така вада потребує хірургічного лікування. Здебільшого операцію для відновлення правильної анатомії кисті або стопи рекомендують проводити в ранньому віці, до 1 року.

“Переважно втручання полягає у видаленні додаткового пальця. Проте у деяких випадках це складне реконструктивне хірургічне втручання”, – підкреслює Богдан Романишин.