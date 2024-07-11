Помер хлопчик з Тернополя, який перебував в “Охматдиті” під час ракетного удару

Кількість жертв внаслідок російського удару 8 липня по лікарні Охматдит у Києві збільшилася.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Gazeta1.com.

– На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ “Охматдит” під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації “Охматдиту“, – повідомив Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що після удару хлопця транспортували до однієї з лікарень Києва, де він помер.

– Приносимо свої щирі співчуття рідним малюка. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей, – додав Ляшко.

Як дізнався “Перший онлайн”, померла дитина – з Тернополя. Хлопчик з батьками більше місяця перебував на лікуванні в Києві. На момент ракетного удару дитина лежала в реанімації в критичному стані і потребувала спеціального догляду. Після трагедії 8 липня хлопчика транспортували до однієї з лікарень Києва, де він помер.