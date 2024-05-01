Дев’ять тисяч гривень із каси викрав невідомий. Про зникнення грошей власники дізналися не одразу, лише після того, як переглянули відео з камер спостереження. У поліцію потерпілі одразу не заявили, бо впізнали злодія і знали, що він згодом знову прийде до них.

Коли підозрюваний повернувся на місце крадіжки, адміністратори викликали правоохоронців. У ході розслідування стало відомо, що невідомий – уродженець Сумської області. Чоловік уже близько року перебуває на Тернопільщині. Житла немає, а тому ночує, де прийдеться – у під’їздах, в закинутих будівлях чи інших місцях.

20 квітня він залишився переночувати у піцерії. Напередодні з’ясував їх робочий графік та оглянув приміщення. але камер спостереження не помітив. Під кінець робочого дня зайшов до них й попросився до вбиральні. З неї він вийшов лише після того, як заклад зачинився. Обійшов приміщення, поїв, витягнув з каси 9000 гривень та сховався знову ж таки у вбиральні. Вранці його там знайшла прибиральниця, але він запевнив усіх, що його там випадково закрили й він не встиг вийти.

Йому повірили та відпустили, а згодом дізналися, що історія вигадана, а сам чоловік причетний до крадіжки грошей.

Зловмисник у скоєному зізнався. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває слідство.