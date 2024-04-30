На Тернопільщині чоловік припаркувався на зупинці і потрапив під кримінал

Мешканець Франківщини зберігав при собі згорток із невідомою речовиною, візуально схожою на психотропну.

Патрулюючи територію обслуговування, працівники патрульної поліції виявили правопорушення – чоловік припаркував свою машину на автобусній зупинці. Перевіривши документи та склавши протокол за порушення ПДР, поліцейські помітили, що порушник дивно себе поводить. Вони провели поверхневу перевірку та виявили, що він зберігає при собі червоний згорток із невідомою речовиною.

За словами фігуранта, у ньому знаходиться таблетка із наркотичним вмістом, яку він придбав в інтернеті та забрав у вигляді «закладки». На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції. Дану речовину вилучили та направили для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років.