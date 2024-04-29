28 квітня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк очолив Божественну Літургію з нагоди празника Входу Господнього в Єрусалим в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя.

За християнською традицією архиєрей освятив лозу. Відтак, здійснив Чин освячення новописаної Плащаниці, яка цього року вперше буде віддана на поклоніння та для молитви вірних Архикатедри.

Високопресвященний Василій привітав вірних з празником та закликав до небайдужості в обставинах війни, молитви і добрих справ на благо України й українського війська. Окремо подякував воїнам-захисникам за можливість молитися та прославляти Бога. Запевнив, що Церква завжди молиться та допомагає українському війську.

Після Чину освячення нової Плащаниці митрополит Василій подякував жервтодавцям, які склали милостиню на її створення.

Насамкінець, кир Василій прийняв слова привітань від молоді, священництва та вірних архиєпархії з нагоди 20-тиліття архиєрейської хіротонії.