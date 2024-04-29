Символи Великодня прикрасили центральну частину Тернополя напередодні свята.

Це декоративні великодні кошики та розмальовані в традиційних техніках і встановлені на високих підставках писанки. Побачити їх можна у сквері на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Сагайдачного, Театральному майдані, а також біля міської ради.

– Кошики та писанки на центральних локаціях міста є складовими великодньої виставки просто неба, яка стала завершальним акордом міського фестивалю «Великодні мотиви», – розповіли в управлінні культури і мистецтв. – Спеціально для такого заходу кошики із дуже цікавими ідеями в плані дизайну, підбору аксесуарів, різних кольорів та матеріалів оформлювали викладачі та студенти відділення дизайну Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола, майбутні фахівці спеціальності «Дизайн» Тернопільського кооперативного фахового коледжу, колектив «Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму», художники палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса Ольга та Олег Миськів, народна майстриня, вишивальниця, колекціонерка стародавніх вишитих рушників Тетяна Головань.

Оглянути виставку та зробити святкові, настроєві фото можна впродовж свят, до 8 травня.

Фото зі сторінки управління культури і мистецтв ТМР у фейсбуці